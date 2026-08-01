Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa perääntyy suunnitelmistaan myydä osaa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille.
Asiasta kertoo lausunnossa Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino.
Infantinon mukaan hankkeen tarkoituksena oli luoda perusta jäsenliittojen ja lajin vahvistamiselle maailmanlaajuisesti. Infantino sanoo, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta.
Aiemmin tällä viikolla julkistettu suunnitelma on kerännyt laajaa kritiikkiä. Muun muassa Euroopan jalkapalloliiton Uefan kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta.