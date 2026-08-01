Koulujakouudistuksella halutaan tasata oppilasmääriä ja saada kouluihin riittävästi suomea puhuvia oppilaita. Opetusalan Ammattijärjestön neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan eri kulttuurit ja kieliryhmät tulisi nähdä ennen kaikkea rikkautena.
Koulujen alun lähestyessä puhuttaa lasten koulupolkujen muutos Helsingissä. Osa Puu-Myllypuron ja Herttoniemen alueiden lapsista menee tulevaisuudessa lähikoulun sijaan Itäkeskuksen kouluun.
Kaupungin mukaan näin tasataan oppilasmääriä ja saadaan esimerkiksi Itäkeskuksen kouluun lapsia, jotka osaavat kunnolla suomea.
Koulujakouudistuksen taustalla ovat S2-oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.
– Olisi edullista, että oppilasryhmät olisivat sellaisia, ettei S2-oppilaiden suhteellinen osuus olisi liian iso. Kussakin lähikoulussa pitäisi olla riittävät resurssit, riittävän pienet ryhmäkoot ja riittävästi S2-opetusta, sillä kielen oppiminen on ihan keskeinen asia yhteiskunnassa menestymisen näkökulmasta, sanoo Huomenta Suomessa vieraillut Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.
– Olemme sen verran pieni maa, ettei meillä ole varaa heittää hukkaan yhtään lasta, hän jatkaa.
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Lindroos näkee lähtökohtaisesti rikkautena, että luokissa on oppilaita eri kulttuureista ja kieliryhmistä. Olennaista on huolehtia siitä, että resursseja on riittävästi.