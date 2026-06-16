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Siihen nähden, että poissaolo oli Virran mukaan suunniteltu huolellisesti, siitä syntyi paljon kohua ja kysymyksiä.

Sofia Virta korosti tiedotustilaisuudessa, että päätös oli henkilökohtainen ja hänen poissaolonsa oli tarkkaan suunniteltu.

Tänään illalla Virta järjesti tiedotustilaisuuden eduskunnassa. Hihaton paita näytti käsivarsien mustelmat ja nirhaumat.

Virralta oli jäänyt välistä eduskuntatyö viime viikolla ja tämän viikon alussa eikä hän ollut myöskään loppuviikosta Kultaranta-keskusteluissa.

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Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring sanoi eilen, että Virta aikoo maksaa takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajan palkkioista. Moringin mukaan jo ennen poissaoloa selvitettiin, että palkkioista ei ole mahdollista etukäteen kieltäytyä, mutta ne voidaan palauttaa jälkikäteen Valtiokonttorille.

Kysymyksiä herättää se, että jos palkkion palauttamista oli ennakkoon selvitetty, miksi vihreät ei tuonut tätä lieventävää seikkaa esiin jo aiemmin.