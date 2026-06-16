Sofia Virta kertoi tarkkaan suunnitellusta poissaolosta, mutta sekaannusta syntyi, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija kommentissaan.
Muutamien päivien ajan etsitty vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta löytyi viimein.
Virralta oli jäänyt välistä eduskuntatyö viime viikolla ja tämän viikon alussa eikä hän ollut myöskään loppuviikosta Kultaranta-keskusteluissa.
Virta oli Erikoisjoukot-ohjelman kuvauksissa, eikä ole tähän asti kommentoinut poissaoloaan itse vaan kommentointia hoiti puoluesihteeri Anna Moring.
Tänään illalla Virta järjesti tiedotustilaisuuden eduskunnassa. Hihaton paita näytti käsivarsien mustelmat ja nirhaumat.
Sofia Virta korosti tiedotustilaisuudessa, että päätös oli henkilökohtainen ja hänen poissaolonsa oli tarkkaan suunniteltu.
Siihen nähden, että poissaolo oli Virran mukaan suunniteltu huolellisesti, siitä syntyi paljon kohua ja kysymyksiä.
2:34Näin Sofia Virta kommentoi osallistumistaan Erikoisjoukot-ohjelmaan.