Varkaat ajoivat pyöräkuormaajalla pyöräliikkeen ikkunasta sisään ja veivät tuhansien arvoiset sähköpyörät.

Vantaan Tammistossa sijaitsevaan sähköpyöräliikkeeseen murtauduttiin keskiviikkona poikkeuksellisella tavalla, kun varkaat ajoivat pienellä pyöräkuormaajalla liikkeen näyteikkunasta läpi.

Poliisin mukaan ikkunan rikkomisessa käytetty kuormaaja oli otettu luvatta käyttöön läheiseltä työmaalta.

Murtautujat veivät kolme sähköpyörää, joiden arvo on yhteensä lähes 14 000 euroa, kertoo sähköpyöriä myyvän Ebike Center Oy:n perustaja Timo Uotila.

Liike on ollut varkaiden kohteena neljä kertaa viimeisen vuoden aikana. Oviin oli lisätty tuplalukituksia ja lisäesteitä, mutta tällaiseen ei ollut varauduttu.

– Luulimme olevamme täysin murtovarmoja, mutta tällaiseen yllätykseen ei osattu varautua. Opimme, että myös ikkunoita pitää vahvistaa, Uotila sanoo.

Pyörien käyttö voidaan estää

Uotilan arvioi, että sähköpyörien suosion kasvu on lisännyt myös rikollisten kiinnostusta niitä kohtaan.

– Kyllä sen on huomannut nyt varsinkin, kun sähköpyörien suosio on lähtenyt nousemaan. Ei ennen ollut näin paljon murtoyrityksiä, hän sanoo.

Varastetut pyörät olivat Haibiken täysjousitettuja sähkömaastopyöriä. Uotilan mukaan pyörät voidaan merkitä varastetuiksi ja estää niiden normaali käyttö.

– Pyörän voi ilmoittaa järjestelmässä varastetuksi. Jos sitä sen jälkeen viedään huoltoon, järjestelmä hälyttää heti, että laite on varastettu. Lisäksi akun pystyy sulkemaan kokonaan, Uotila sanoo.

Myös osina myyminen voi olla Uotilan mukaan hankalaa.

– Pyörien osista voi saada jotain, mutta meillä on osanumerot tallessa, joten niiden myyminen ei ole kovin helppoa, Uotila sanoo.

Osui sesonkiaikaan