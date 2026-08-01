Lempäälässä tapahtui hurja onnettomuus moottoritiellä.
Lempäälässä kolmostiellä sattui kahden ajoneuvon peräänajokolari Tampereelle menevillä kaistoilla rampin 35 lähettyvillä, tiedottaa Pirkanmaan pelastuslaitos.
Kolarin seurauksena ajoneuvot suistuivat moottoritien keskialueen yli Helsinkiin meneville kaistoille ja törmäsivät yhteen ajoneuvoon.
Onnettomuusautoissa oli osallisena kymmenen henkilöä, jotka pystyivät omin avuin käymään ensihoidon tarkastettavana onnettomuuspaikalla.
Ajoneuvot vaurioituivat hinauskuntoon.