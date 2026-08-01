Suur-Manchester saa uuden pormestarin.
Britanniassa Suur-Manchesterin uudeksi pormestariksi nousee työväenpuolueen Bev Craig. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Vaaleissa äänestettiin torstaina, ja tulokset varmistuivat myöhään perjantaina Britannian aikaa.
Manchesterin kaupunginvaltuuston johtajana toimiva Craig voitti toiseksi sijoittuneen oikeistopopulistisen reformipuolueen ehdokkaan Sian Astleyn.
Uusi pormestari valittiin, koska tehtävässä vuodesta 2017 alkaen toiminut Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtoon sekä siten maan pääministeriksi aiemmin heinäkuussa.
16:58Andy Burnham aloitti Britannian pääministerinä heinäkuussa. Tällainen mies hän on.