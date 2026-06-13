Miksi Sofia Virran poissaolosta eduskunnassa on tällä viikolla noussut niin iso kohu, pohtii MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija kommentissaan.
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä ja Kultaranta-keskusteluista on herättänyt huomiota tällä viikolla.
Mediatietojen mukaan Virta on ollut tosi-tv-ohjelma Erikoisjoukkojen kuvauksissa.
Puoluesihteeri Anna Moring viestittää MTV Uutisille, että Sofia Virran poissaolo päättyy "suunnitelmien mukaan ensi viikon aikana". Poissaolon syytä Moring ei kommentoinut.
Paljon poissaoloa vaativiin erilaisiin tosi-tv-ohjelmiin ovat osallistuneet jo aiemmin lukuisat poliitikot eri puolueista, viime aikoina esimerkiksi juuri Erikoisjoukoissa ovat olleet kansanedustajista muun muassa Pinja Perholehto (sd.) ja Mika Poutala (kd.).
Miksi tällä kertaa asiasta näyttää nousseen erityisen kova kohu?
Sofia Virtaa itseään ei ole tavoitettu kommentoimaan asiaa, ja tämä pitkittää kohua. Ainakin vihreät on nyt ollut pitkästä aikaa median erityisen huomion kohteena.
Virta ei ole rivikansanedustaja, vaan puolueensa puheenjohtaja. Poissaolon syyksi ilmoitettu henkilökohtainen syy herättää epäilyn siitä, että poissaolon syytä on yritetty pimittää.
Vihreiden puoluesihteerin Anna Moringin mukaan poissaoloilmoituksissa on virhe, johon on pyydetty korjausta eduskunnan hallinnolta.
Viimeiset viikot ennen kesätaukoa ovat yleensä eduskunnassa kiireistä aikaa, kun asiat pyritään saamaan valmiiksi istuntokauden päättyessä.
Perjantaina oli eduskunnassa muun muassa äänestys alkoholimyynnin vapautuksista. Asian tärkeydestä kertoo se, että moni kansanedustaja joutui jättämään tasavallan presidentin isännöimät Kultaranta-keskustelut Naantalissa kesken äänestyksen takia.