



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Kommentti: Missä on Sofia Virta ja miksi sillä on väliä?

KOMMENTTI Puheenjohtaja Sofia Virta vihreiden puoluekokouksessa Turussa 23.5.2026. Str / Lehtikuva

Julkaistu 19 minuuttia sitten

KOMMENTTI: Juha Kaija juha.kaija@mtv.fi

Miksi Sofia Virran poissaolosta eduskunnassa on tällä viikolla noussut niin iso kohu, pohtii MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija kommentissaan. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä ja Kultaranta-keskusteluista on herättänyt huomiota tällä viikolla. Mediatietojen mukaan Virta on ollut tosi-tv-ohjelma Erikoisjoukkojen kuvauksissa. Puoluesihteeri Anna Moring viestittää MTV Uutisille, että Sofia Virran poissaolo päättyy "suunnitelmien mukaan ensi viikon aikana". Poissaolon syytä Moring ei kommentoinut. Paljon poissaoloa vaativiin erilaisiin tosi-tv-ohjelmiin ovat osallistuneet jo aiemmin lukuisat poliitikot eri puolueista, viime aikoina esimerkiksi juuri Erikoisjoukoissa ovat olleet kansanedustajista muun muassa Pinja Perholehto (sd.) ja Mika Poutala (kd.). Miksi tällä kertaa asiasta näyttää nousseen erityisen kova kohu? Sofia Virtaa itseään ei ole tavoitettu kommentoimaan asiaa, ja tämä pitkittää kohua. Ainakin vihreät on nyt ollut pitkästä aikaa median erityisen huomion kohteena.



Virta ei ole rivikansanedustaja, vaan puolueensa puheenjohtaja. Poissaolon syyksi ilmoitettu henkilökohtainen syy herättää epäilyn siitä, että poissaolon syytä on yritetty pimittää. Vihreiden puoluesihteerin Anna Moringin mukaan poissaoloilmoituksissa on virhe, johon on pyydetty korjausta eduskunnan hallinnolta. Viimeiset viikot ennen kesätaukoa ovat yleensä eduskunnassa kiireistä aikaa, kun asiat pyritään saamaan valmiiksi istuntokauden päättyessä. Perjantaina oli eduskunnassa muun muassa äänestys alkoholimyynnin vapautuksista. Asian tärkeydestä kertoo se, että moni kansanedustaja joutui jättämään tasavallan presidentin isännöimät Kultaranta-keskustelut Naantalissa kesken äänestyksen takia. Lue myös:

Nouseeko suosio?

Vihreiden puoluekokouksessa ärsytystä herätti omienkin keskuudessa se, että Sofia Virran koettiin korostaneen puheessaan liikaa itseään.

Virta ei ole saanut vihreiden kannatusta nousuun. Vihreät on viime aikoina ollut kannatuslukemissa alle kymmenessä prosentissa ja sen alapuolella ovat eduskuntapuoleista vain RKP, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Toki tosi-tv-ohjelmaan osallistuminen ensi vuoden eduskuntavaalien alla voi olla juuri sitä, mitä Virran kannattaakin tehdä puolueensa kannatuksen nostamiseksi.

Poliitikkojen osallistuminen mitä erilaisimpiin tosi-tv-ohjelmiin on ilmiö, joka ei ole poistumassa mihinkään. Huomion saaminen vaatii yhä enemmän.

Ehkä joskus joku suomalaiskansanedustaja nähdään jopa Temptation Island -ohjelmassa, viettelysten saaren sinkkupuolella.

3:36 Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta MTV:n Uutisextrassa 23.5.2026.

Juha Kaija MTV Uutiset

Kommentti: Missä on Sofia Virta ja miksi sillä on väliä? | MTV Uutiset