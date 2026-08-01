Salatut elämät -sarjasta tuttu tähti Sami Uotila kertoo olevansa perinteisen kasvatustyylin omaava vanhempi.

Näyttelijä Sami Uotila kertoo Tähdet vs. google -ohjelmassa olevansa omien sanojensa mukaan perinteisen kasvatustyylin omaava vanhempi. Uotilalla on 16- ja 19-vuotiaat lapset.

– Olen perinteisen tiukka. Sellainen jos kengät on jätetty keskelle eteistä, niin olen hakenut lapset sieltä huoneesta siivomaan ne kengät.

Tähti kertoo saaneensa kasvatustyylistään palautetta muilta vanhemmilta.

– Olen saanut seniorikansalaisilta monesti kaupassa hyvää palautetta siitä, kun lapset heittäytyvät kaupassa lattialle tai ylipäätään ruinaa jotain ja kun on tultu ulos kaupasta, niin on tultu sanomaan, että ihanaa katsoa, kun isä ei anna periksi, kun nykyään kaikki vanhemmat heidän mielestään paapoo lapsiaan.

Hän sai eräältä pariskunnalta jopa palkkion kasvatustyylistään.

– Eläkeläisparikunta tuli sanomaan lomalla, että upeaa nähdä jonkun vielä kasvattavan lapsiaan vanhanaikaisella konservatiivisella tavalla. He ovat niin hyvin käyttäytyviä. Toivat vielä suklaata hotelliin palkinnoksi.