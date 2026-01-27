Tänään annetaan viimeisin arvio siitä, miten lähellä maailma on tuhoaan.
Kuuluisan Tuomiopäivän kellon viisareita siirretään tänään Suomen aikaa kello 17 alkavassa tilaisuudessa.
Kello antaa konkreettisen arvion siitä, kuinka lähellä ihmiskunta on tuhoaan. Tällä hetkellä kello on ajassa 89 sekuntia vailla keskiyö.
Kellon viisareiden paikan arvioi tieteentekijöiden ryhmä, joka on valikoitu asiantuntemuksensa perusteella. Bulletin of the Atomic Scientists -järjestön valikoimien tieteentekijöiden erikoisaloina on muun muassa ydinriskit, ilmastonmuutos ja tuhoisat teknologiat.
