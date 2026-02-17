Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Vastavuoroisuus seuraa Kiinan ja Venäjän asettamaa esimerkkiä, Yeaw sanoo. Yhdysvallat on syyttänyt molempia maita salatuista, pienen mittaluokan ydinräjäytyksistä.

– Vastavuoroisuus ei tarkoita sitä, että palaamme Ivy Mike -tyylisiin ilmakehässä tehtäviin useamman megatonnin (ydinkokeisiin), kuten jotkut asevalvontaihmiset haluaisivat teidän uskovan hyperventiloiden tästä asiasta, Yeaw sanoi.

Presidentti Donald Trump kertoi lokakuussa Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinkokeet. Tuolloin jäi epäselväksi, tarkoittiko hän ydinaseiden koeräjäytyksiä vai muunlaisia asetestejä.

Yhdysvallat on valmis aloittamaan pienen mittaluokan ydinräjäytyskokeet vastauksena Kiinan ja Venäjän salassa tekemille koeräjäytyksille, kertoo Yhdysvaltain asevalvonnasta vastaava apulaisulkoministeri Christopher Yeaw .

Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinaseiden koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen.

Kuvituskuva New Yorkista. Yhdysvallat on valmis aloittamaan pienen mittaluokan ydinräjäytyskokeet vastauksena Kiinan ja Venäjän salassa tekemille koeräjäytyksille.

Kuvituskuva New Yorkista. Yhdysvallat on valmis aloittamaan pienen mittaluokan ydinräjäytyskokeet vastauksena Kiinan ja Venäjän salassa tekemille koeräjäytyksille.

Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinaseiden koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen.

Väitteitä Kazakstanista tehdystä havainnosta

Yhdysvaltain ja Venäjän välinen, ydinaseiden määrää rajoittava Uusi Start -sopimus umpeutui aiemmin helmikuussa ilman jatkoaikaa tai korvaavaa sopimusta. Trumpin hallinto on halunnut uutta sopimusta, jossa olisi mukana myös Kiina, mutta Kiina on ollut haluton osallistumaan.