Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinaseiden koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen.
Yhdysvallat on valmis aloittamaan pienen mittaluokan ydinräjäytyskokeet vastauksena Kiinan ja Venäjän salassa tekemille koeräjäytyksille, kertoo Yhdysvaltain asevalvonnasta vastaava apulaisulkoministeri Christopher Yeaw.
Presidentti Donald Trump kertoi lokakuussa Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinkokeet. Tuolloin jäi epäselväksi, tarkoittiko hän ydinaseiden koeräjäytyksiä vai muunlaisia asetestejä.
Hudson Institute -ajatushautomon tilaisuudessa tiistaina puhunut Yeaw sanoi kuitenkin presidentin olleen täysin tosissaan. Hänen mukaansa ydinkokeita aletaan tehdä vastavuoroisesti.
– Vastavuoroisuus ei tarkoita sitä, että palaamme Ivy Mike -tyylisiin ilmakehässä tehtäviin useamman megatonnin (ydinkokeisiin), kuten jotkut asevalvontaihmiset haluaisivat teidän uskovan hyperventiloiden tästä asiasta, Yeaw sanoi.
Yeaw viittasi Yhdysvaltain vuonna 1952 tekemään ydinkokeeseen eteläisellä Tyynenmerellä.
Vastavuoroisuus seuraa Kiinan ja Venäjän asettamaa esimerkkiä, Yeaw sanoo. Yhdysvallat on syyttänyt molempia maita salatuista, pienen mittaluokan ydinräjäytyksistä.
– Emme aio jättäytyä sietämättömään heikompaan asemaan, Yeaw sanoi.