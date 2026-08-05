Lenita Suden lolita.henkinen tyyli kerää ylistystä.
Salatut elämät -sarjassa Danielaa esittävä näyttelijä Lenita Susi poseeraa somessa näyttävässä tyylissä.
Kuvissa näyttelijän yllä nähtävät asut huokuvat japanilaista lolita-tyyliä. Suden asuissa esiintyy muun muassa pitsiä, kukkakuosia, rusetteja, pastellisävyjä ja mustaa.
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