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Kuvissa näyttelijän yllä nähtävät asut huokuvat japanilaista lolita-tyyliä. Suden asuissa esiintyy muun muassa pitsiä, kukkakuosia, rusetteja, pastellisävyjä ja mustaa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Onko tässä Fifan uusi puheenjohtaja?

Salkkarit-tähti Lenita Susi kertoo hääpäivästään: "Mietin, voinko olla näin onnekas, kun olen saanut tuollaisen naisen"

– Oot niin kaunis, Lenita, ja tuo mekkosi on aivan ihana!

Susi aloitti Salkkareissa Danielan roolissa vuonna 2021. Hän on näytellyt myös muun muassa tv-sarjoissa Sorjonen ja Justimus esittää: Duo sekä elokuvissa Sorjonen: Muraalimurhat ja Mielensäpahoittaja.