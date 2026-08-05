Aktivisteja syytetään meriturvallisuuden vaarantamisesta.
Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle.
Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja.
Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta.
Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.