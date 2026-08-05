Sota Iranissa on rokottanut amerikkalaisten asevarastoja kovalla kädellä. Tiettyjen torjuntaohjusten korvaaminen voi viedä jopa vuosia.
Useat keskeiset Yhdysvaltain asevoimien tahot ovat varoittaneet, että tiettyjen ohjusten varastot ovat Iranin sodan seurauksena "vaarallisen" matalalla tasolla, kertoo CNN.
Ohjustilanteesta ovat kertoneet medialle useat tietolähteet.
Erityisesti kalliiden THAAD- ja Patriot -torjuntaohjusjärjestelmien tilanne on uutiskanavan mukaan vaikea. Kummallakin järjestelmällä voidaan ampua alas muun muassa ballistisia ohjuksia.
CNN:n mukaan Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt jo noin neljä viidesosaa THAAD-torjuntaohjusten varastosta Iranin sodan alkamista edeltäneestä tasosta.
Patriot-ohjusten osalta varastoista on käytetty jo noin puolet.
The Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon tietojen perusteella amerikkalaisilla oli ennen sotaa noin 2 200 Patriot-ohjusta, jos määrässä huomioidaan järjestelmän kahden viimeisimmän sukupolven ohjukset.
THAAD-järjestelmän ohjuksia oli sotaa ennen ajatushautomon tietojen mukaan reilut 450.
CNN:n mukaan Yhdysvaltain asevoimat ovat käyttäneet sodassa "käytännössä kaikki" PrSM- ja ATACMS-ohjukset.
Näitä ballistisia ohjuksia käytetään pitkän kantaman täsmäiskuihin.
ATACMS-ohjuksen laukaisu.
Amerikkalaiset antoivat ATACMS-ohjuksia myös Ukrainalle aiemmin Ukrainan sodan aikana.