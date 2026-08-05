Satotukku Oy:n rucolaa vedetään myynnistä.
Satotukku Oy kertoo tiedotteessaan, että Foglia Sublime -tuotemerkin rucolassa on Tullin valvonnassa todettu asetamipridin-torjunta-ainejäämä.
Viranomaisen riskinarvion perusteella ei voida varmistua siitä, että tuote olisi turvallinen lapsille.
100 gramman tuotepakkausta on myyty 27.7.–3.8.2026 muun muassa K-ryhmän kaupoissa, Tokmanneilla, Wolt Market -myymälöissä sekä yksittäisissä muissa myymälöissä.
Kuluttajia pyydetään lopettamaan tuotteen käyttö. Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan tai olla yhteydessä ostopaikkaan palautukseen liittyvissä kysymyksissä.
Rucolassa on havaittu torjunta-ainejäämä.Satotukku Oy
Tuote: Rucola Foglia 8x100g
Alkuperämaa: Italia
Erätunnus: L:204
Toimittaja: O.P. ALTAMURA AR.L SOCIETÁ