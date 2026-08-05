Liikenneturva muistuttaa vanhempien vastuusta nuoren mönkijän käytössä.
Mönkijöiden suosio kasvaa alati, mutta sen myötä myös onnettomuudet lisääntyvät. Esimerkiksi Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2013–2022 tapahtui 4 582 liikennevahinkoa ja 19 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa oli osallisena traktorimönkijä.
Liikennevakuutuksesta korvatuissa vahingoissa suurin ja eniten osuuttaan kasvattanut ikäryhmä olivat kyseisellä ajanjaksolla 15–17-vuotiaat kuljettajat, kun taas kuolemaan johtaneissa tapauksissa kuoli usein päihtynyt työikäinen.
Lue myös: Poliisi pitää tätä mönkijäturmaa varoittavana esimerkkinä nuorille
Liikenneturva muistuttaa tiedotteessaan erityisesti nuoria ja heidän vanhempiaan mönkijöiden vastuullisesta käytöstä.
– Osaa mönkijämalleista voi ajaa 15-vuotias suoritettuaan A121- tai T-luokan ajokortin, mutta osa malleista vaatii B-ajokortin. Vanhemman on varmistettava, että nuori saa ajokortillaan ajaa mönkijäänsä, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska tiedotteessa.
Niska huomauttaa, että T-luokan ajokortin suorittamiseen ei vaadita ajo-opetusta tai ajokoetta. Ajokortti ei automaattisesti tarkoita, että nuori olisi valmis ajamaan.