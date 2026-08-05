Niska huomauttaa, että T-luokan ajokortin suorittamiseen ei vaadita ajo-opetusta tai ajokoetta. Ajokortti ei automaattisesti tarkoita, että nuori olisi valmis ajamaan.

– Jos vapaaehtoista ajo-opetusta ei hankita ammattilaisen kanssa, on tärkeää, että vanhempi tai muu läheinen opettelisi nuoren kanssa liikenteessä liikkumista. Ajamista ja risteyksissä toimimista tulee harjoitella yhdessä.