Martina Aitolehti joutui tekemään kipeän päätöksen yrityksensä suhteen.

Ex-pariskunta Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen ovat molemmat olleet yrittäjiä vuosien ajan. Kaksikko keskusteleekin yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista Podimossa julkaistavassa Martina & Esko -podcastissa.

Aitolehti toteaa olevansa uudessa tilanteessa elämässään, ja se on herättänyt hänessä hirveästi erilaisia tunteita.

– Uusi tilanne minulle yrittäjänä. Olen itse asettanut yhden yrityksistäni konkurssiin, Aitolehti sanoo.

Aitolehti kertoo jaksossa olleensa aina yrittäjä, joten hänellä on vuosien kokemus yrittäjyydestä.

– Olen vahvasti sitä mieltä, että myös yrittäjän vastuuseen kuuluu se, että siinä kohtaa, kun yritys ei ole enää kannattava, se täytyy pistää konkurssiin.

Ennen lopullista päätöstä hän ajatteli tekohengittää yritystä viimeiseen asti, jotta välttää konkurssin. Hän kokee oman jaksamisensa kannalta päätöksen olleen järkevä.

– Jossain vaiheessa on pakko tehdä niitä isojakin päätöksiä. Ne ovat niitä kaikista vaikeampia päätöksiä. Nyt kun olen tätä asiaa tässä mietiskellyt ja käynyt läpi, minulla on ihan super helpottunut olo, Aitolehti sanoo.