Turkulaisen kioskin jäätelötapahtuma keräsi ennätysyleisön.

Turun Kupittaanpuistossa luikerteli yöllä satojen metrien jono halvan ja vielä halvemman jäätelön perässä.

Kyse oli Pingviinin Kupittaanpuiston jäätelökioskin jo perinteeksi muodostuneesta Jäätelöiden yöstä, jossa jäätelö halpeni, mitä pidemmälle yötä edettiin.

Kello yhdeksän illalla pehmiksen hinta oli yhden euron. Sen jälkeen hinta putosi kymmenellä sentillä tunnissa. Aamulla kello 7–8 jonottajat saivat ilmaisen jäätelön.

Pehmiksiä sai ostaa niin monta kuin halusi, ainoastaan ilmaisen tunnin aikana niitä annettiin yksi per asiakas.

Osalle jono oli liian pitkä

Lukija lähetti MTV Uutisille videon hämmästyttävän isosta jonosta. Hän kertoo lähteneensä jäätelöostoksille, mutta perui aikeet jonon nähtyään.

– Jono oli vähintään 500 metriä. Sen verran pitkä, etten sitten viitsinyt jäädä jonottamaan.

Kioskin toimitusjohtaja Henni Pirilä myi jäätelöä yhteen asti yöllä. Hänen mukaansa väkeä on ollut tapahtumassa aiemminkin, mutta nyt vedettiin pohjat.

– Oli kovin jono, mitä koskaan on ollut, satoja metriä, Pirilä sanoo.

Hän kertoo henkilökunnan huhkineen hiki hatussa, että jono liikkuisi mahdollisimman sujuvasti. Silti osa odotti jäätelövuoroaan parikin tuntia.

– Me oltiin välillä, että huh huh, olette jonottaneet kaksi tuntia! Silti kukaan ei tuntunut olevan pahoillaan. Siellä oli yhteisöllinen meininki ja ihmiset rupattelivat keskenään, Pirilä kertoo.

Henni Pirilä kertoo, että Jäätelöiden yö keksittiin ja aloitettiin Kupittaanpuiston kioskilla, mutta sittemmin tapahtumaa on järjestetty myös useissa muissa Pingviinin jäätelökioskeissa.

