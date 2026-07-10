Valtiovarainministeri piti tiedotustilaisuuden Brysselistä käsin.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi EU-kokousten tuloksista hetki sitten suorassa lähetyksessä. Purralta kysyttiin myös kohutusta ja kritisoidusta Helsinki Garden -hankkeesta, jolle on myönnetty 35 miljoonan euron ehdollinen valtiontuki.
Tapauksessa on väläytelty jopa korruption mahdollisuutta. Hanketta lobannut kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori pitää väitteitä loukkaavana.
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Vapaavuori on kertonut, että pääministeri Petteri Orpo kannusti häntä pyytämään tapaamista Purran kanssa. Purra kieltäytyi tapaamisesta.
VM näki hankkeessa riskejä
MTV Uutisten saaman sähköpostiviestittelyn perusteella valtiovarainministeriön virkamiehet näkivät hankkeessa useita riskejä.
Orpon mukaan hän kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja -ministerien puoleen.
Orpo on myös korostanut, että valtiontuki Garden Helsinki -hankkeen toteutumiselle on ehdollinen, eikä yhtäkään euroa makseta ennen kuin hanke todella käynnistyy.