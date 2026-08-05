Raivopäinen eläin teki yllätyskäännöksen ja sen jälkeen se oli menoa.

Henri Kretschmer ajoi 15. kesäkuuta rauhallisesti moottoripyörällä syrjäisellä metsätiellä Kanadan Ontariossa, kun vastaan tuli yllättäen jättimäinen hirvi.

Henri teki nopeasti tilannearvion. Hän päätti ajaa tilanteessa rauhallisesti eläimen takana.

– Hirvi juoksi edelläni. Seurasin sitä hitaasti ajatellen, että se poikkeaisi joko vasemmalle tai oikealle pusikkoon, hän kommentoi.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Videolla näkyy, kuinka hirvi tekee täyskäännöksen ja hyökkää empimättä suoraan Henrin kimppuun.

Iskun seurauksena Henri putosi pyörän selästä. Video näkyy, kuinka hetken kuluttua hirvi yrittää uutta hyökkäystä, mutta Henri ehtii pakoon pusikkoon.

– Se luultavasti tunsi olonsa uhatuksi ja yritti puolustautua, Henri tuumii.

– Opin sinä päivänä tärkeän läksyn.

Henri kertoo, ettei loukkaantunut tilanteessa. Pyörä sen sijaan sai iskusta pieniä kosmeettisia vaurioita. Jos Henri kokee tulevaisuudessa vastaavan tilanteen, hän tietää mitä tehdä.

– Lähden pakoon toiseen suuntaan.

Hirvien tiedetään hyökkäävän ihmisten kimppuun hyvin harvoin.