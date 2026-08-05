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Onko tässä Fifan uusi puheenjohtaja? 9:45 Fifa pitää tänään hätäkokouksen – onko Infantinon paikka uhattuna? Julkaistu 50 minuuttia sitten Feliks Heikkinen Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan entinen puheenjohtaja Sepp Blatter on sitä mieltä, että Norjan jalkapalloliiton puheenjohtajasta Lise Klavenessista tulisi tulla kattojärjestön seuraava puheenjohtaja. Lue myös: Kipinä katosi – paljonpuhuvaa tekstiä Donald Trumpista ja Gianni Infantinosta: "Sadistinen leikki" Lue myös: Nyt alkoi tapahtua – Gianni Infantinolta raju reaktio Lue myös: Fifan pääsihteerin sähköposti vuoti julkisuuteen – "Vaikea ymmärtää ja hyväksyä" Fifan nykyinen puheenjohtaja Gianni Infantino on ollut kohujen keskellä jo pidemmän tovin. Suunnitelma myydä MM-kisaosakkeita ulkopuolisille sijoittajille ei toteutunut, sillä hanke keräsi jalkapallomaailmassa kovaa kritiikkiä. Sama on ollut Infantinon kohdalla. Osan mielestä Infantino on menettänyt luottamuksen. Fifan puheenjohtajana vuosina 1998-2015 toiminut ja muun muassa korruptioskandaalissa ryvettynyt Sepp Blatter on kommentoinut Fifan asiaa X:ssä. Hänellä on selkeä näkemys Infantinon seuraajasta. – Lise Klaveness ansaitsee suurimman kunnioituksen. Hän oli ainoa, joka otti aina selkeän kannan ja erottui valtavirrasta. Fifassa on aika saada nainen johtoon, Blatter kirjoitti X:ssä. NRK:n asiantuntija Jan Petter Saltvedt totesi Blatterin ulostulosta, että se on huomiota herättävä. Saltvedtin mielestä tukilausunto olisi ollut muutama päivä sitten "kuoleman suudelma", mutta että nyt se on tunnustus.

– Olen melko varma, että Klavenessilla on hieman sekavat tunteet juuri tuosta suosituksesta. Mutta se, että yhä useammat sanovat häntä parhaaksi ehdokkaaksi, on väistämättä vankka tunnustus työstä, jota hän ja liitto ovat tehneet tämän kaaoksen keskellä, Saltvedt totesi.

Saltvedt tekee selväksi, että Blatterilla ei ole FIFA:ssa parasta mainetta.

– Sepp Blatter on jalkapallomaailman musta aukko. Se on selvää, ettei siihen joutuminen ole välttämättä kenenkään toive.

Klavenessin nimi nousee useammaltakin taholta keskusteluun Fifan uudesta puheenjohtajasta. Infantinon suunnitelman maailmalle paljastanut The Timesin toimittaja Martyn Ziegler uskoo, että monet haluat Klavenessin puheenjohtajaksi. Hän ei ole kuitenkaan varma, että haluaako Klaveness asettua ehdolle.

– Sen perusteella, mitä tiedän ja mitä olen keskustellut hänen kanssaan, uskon, että hän voi vaikuttaa erittäin voimakkaasti jalkapallon hallinnon parantamiseen. Mutta itse FIFA:n puheenjohtajana toimiminen on mielestäni vaativa ja vaikea tehtävä, Ziegler totesi NRK:n mukaan.

Ziegler uskoo, että Fifan tulee valmistautua äänestämään uusi puheenjohtaja. Vastustusta Infantinolle on tullut erityisesti Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa ja jopa Fifan sisäpuolelta.

– Uskon, että se on ohi. Hän pitää kiinni virastaan epätoivoisesti niin kauan kuin pystyy. On syntynyt aalto ihmisiä, jotka tulevat esiin ja sanovat, että tämä suunnitelma oli kauhea. He eivät ole sanoneet, että hänen täytyy erota, mutta UEFA ja muut maat, esimerkiksi Englanti, sanovat, että hänen täytyy erota. Uskon, että paine on nyt liian suuri. Ennemmin tai myöhemmin hänen on vain hyväksyttävä, että hänen aikansa on ohi, Ziegler totesi.

"Ei merkitse mitään"

Reuters ja Sports Illustrated nostivat Klavenessin potentaalisten ehdokkaiden joukkoon. Norjalainen oli Sports Illustratedin listalla ykkösenä. TV2:n asiantuntija Erik Thorstvedtin mielestä Klavenessilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia.

– Hän on mukana naisten kiintiössä. Se on mielestäni äärimmäisen epätodennäköistä, että hän ohittaa sieltä kaikki muut, ei vain Uefan (Euroopan jalkapalloliitto) sisällä, vaan lisäksi onnistua vakuuttamaan joukko afrikkalaisia, aasialaisia ja eteläamerikkalaisia siitä, että hän oikea henkilö, Thorstvedt sanoi NRK:lle.

– Se, että jotkut länsieurooppalaiset toimittajat sanovat Lisen olevan vahva ehdokas, ei merkitse mitään. Se ei ratkaise vaalia, Thorstvedt totesi.

Thorstvedt näkee ison merkityksen siinä, millainen kyky on tuoda kassaan rahaa. Hän ei usko, että välttämättä halutaan Infantinon vastakohtaa, vaan pikemminkin henkilön, joka on "vähemmän sooloilija ja tekee vähemmän outoja asioita".

– Liseä pidetään ehkä vahvana esimerkiksi ihmisoikeuksien suhteen, mutta valtaosa maailman jalkapallomaista ei välitä tippaakaan ihmisoikeuksista, Thorstvedt sanoi.

Yhdeksi kysymykseksi on noussut se, että onko erittäin miesvaltainen Fifa-organisaatio valmis naispuheenjohtajalle.

– Siinä on riski. Kaikki Fifan jäsenmaat eivät ole yhtä edistyksellisiä tällaisissa kysymyksissä. Se on myös este, sen lisäksi, että hän on kotoisin pienestä Norjasta. Henkilökohtaisesti en epäile hetkeäkään, etteikö hän voisi hoitaa kyseistä tehtävää, hänellä on oikeat asenteet, maan lajiliiton aiempi puheenjohtaja Terje Svendsen totesi.

Martyn Ziegler ei sen sijaan usko, että sukupuoli on tärkein tekijä.

– Jotkut sanovat, että maailman jalkapallo ei ole valmis naisjohtajaan. Uskotko, että se on totta? Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja on nainen. Jos joku uskoo niin, mielestäni se on väärin. En usko, että naisen valitseminen FIFA:n puheenjohtajaksi olisi tällä hetkellä lainkaan ongelma, Ziegler sanoi.

Norjan jalkapalloliiton viestintäjohtaja Ragnhild Ask Connell kommentoi viikonloppun NRK:lle, miten Klaveness suhtautuisi, jos häntä pyydettäisiin asettumaan ehdokkaaksi.

– Olemme panneet merkille, että Lisen nimi on noussut esille kansainvälisellä tasolla. Näemme tämän ennen kaikkea osana laajempaa keskustelua, jota käydään parhaaillaan kansainvälisen jalkapallon hallinnosta sekä avoimuuden, demokraattisten prosessien ja vastuullisen johtajuuden tarpeesta. Asioista, joista Lise ja Norjan jalkapalloliitto ovat olleet selkeitä jo pitkään.

Fifan puheenjohtajavaali on luvassa ensi vuoden maaliskuussa.

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Feliks Heikkinen MTV Uutiset

Lise Klavenessista uusi Fifa-pomo, sanoo Sepp Blatter | MTV Uutiset