Ilkka Vainio moittii somessa poliisia suorasanaisesti saamastaa ylinopeussakosta.

Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on jättänyt tutkintapyynnön musiikkituottaja Ilkka "Ile" Vainiosta.

Poliisi kertoo tiedotteessaan Pastersteinin tehneen tutkintapyynnön mahdollisesta kunnianloukkauksesta. Helsingin Sanomat kertoo, että tutkintapyyntö on tehty musiikinalan vaikuttajasta Ile Vainiosta.

Vainio kertoo Facebook-postauksessaan saaneensa sadan euron sakot ajettuaan 30 kilometrin alueella 35 kilometriä tunnissa. Hän on kirjoittanut tapahtuneesta alatyylisen riimittelyn, jossa hän myös viittaa Dennis Pastersteiniin. Hän ei käytä suoraan Pastersteinin nimeä, vaan kirjoittaa muun muassa "Pennis Paskarsteinista".

Jos et näe somepostausta, voit katsoa sen täällä

Vainio julkaisi postauksensa tiistaina.

Helsingin poliisi ei hyväksy maalittamista

Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö, poliisikomentaja Jari Liukku sanoo, ettei poliisilaitos hyväksy henkilöstönsä maalittamista.

– Sananvapaus ei ole absoluuttinen oikeus, vaan sen käyttöön liittyy sekä velvollisuuksia että vastuita, joiden vastainen toiminta voi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, Liukku sanoo.

Vainio sanoo sakkojen tulleen Koskelantiellä. Pasterstein julkaisi heinäkuussa kuvan Koskelantien uudesta liikennetolpasta ja kertoi sen välähtäneen yli 500 kertaa vuorokaudessa.