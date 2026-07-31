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Mikä Ceuta on ja miksi sinne saapuu siirtolaisia? | MTV Uutiset



Miksi 60 000 ihmistä ryntäsi Ceutaan? Spekulaatioissa "valtiollinen toimija" 18:14 Katso koko Heinimäen haastattelu videolta. Julkaistu 31.07.2026 17:15 Krista Rastamo Jouko Luhtala Lähes 60 000 ihmistä on saapunut Ceutaan Marokosta. Miten EU reagoi, miksi Espanjan siirtolaiskriisi kärjistyi ja vaikuttaako se Suomeen? Lähes 60 000 ihmistä on saapunut lyhyessä ajassa Marokosta Espanjalle kuuluvaan, Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan. Espanja on lähettänyt alueelle sotilaita vahvistamaan rajavalvontaa, ja rajanylitysyrityksiin liittyvissä tapahtumissa on kuollut ainakin 34 ihmistä. Kyse on poikkeuksellisesta tilanteesta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinimäki MTV Uutisille. – Tämän tyyppisiä tilanteita on Ceutassa nähty aiemminkin, mutta ei näin lyhyessä ajassa näin suurta määrää ihmisiä. Myös koko EU:n mittakaavassa kyse on hyvin merkittävästä tilanteesta, Heinimäki sanoo. Mikä Ceuta on? Ceuta on Espanjalle kuuluva itsehallintoalue Pohjois-Afrikassa Marokon pohjoisrannikolla. Vaikka alue sijaitsee Afrikan mantereella, se kuuluu Espanjaan ja samalla Euroopan unioniin. MTV, Mapcreator Ceutan ja Marokon välinen raja on yksi EU:n ulkorajoista, minkä vuoksi alue on ollut vuosien ajan merkittävä muuttoreitti Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille. Rajalle on rakennettu korkeat aidat, mutta alueelle on aiemminkin pyritty suurina joukkoina sekä maa- että meriteitse. Marokko on pitkään kyseenalaistanut Espanjan hallinnan Ceutaan. Espanja on hallinnut aluetta vuosisatojen ajan, mutta Marokko ja Espanja ovat kiistelleet toistuvasti sekä Ceutasta että toisesta Espanjan erillisalueesta, Melillasta.

Miksi ihmisiä saapuu nyt näin paljon?

Tarkkaa syytä poikkeuksellisen suurelle tulijamäärälle ei vielä tiedetä.

Ulkopoliittisen instituutin Heinimäen mukaan julkisuudessa on esitetty useita mahdollisia selityksiä sille, miksi ihmisiä saapui näin paljon Ceutaan juuri nyt.

Yksi teoria liittyy Espanjan päätökseen laillistaa tänä vuonna jopa puoli miljoonaa maassa jo pitkään olevaa paperitonta siirtolaista.

Tutkijan mukaan tämä ei kuitenkaan selitä Ceutan tapahtumia, sillä laillistaminen koskee vain henkilöitä, jotka ovat oleskelleet Espanjassa jo pidempään.

On epäselvää, miksi Ceutaan tulijoita on niin valtavasti juuri nyt.AFP / Lehtikuva

Toinen mahdollinen syy on Espanjan korkeimman oikeuden tuore linjaus, jonka mukaan Ceutaan saapuneita ihmisiä ei voida palauttaa Marokkoon ilman turvapaikkahakemuksen käsittelyä.

– Voi olla, että taustalla on useiden eri tekijöiden yhdistelmä. Myös rikollisverkostojen levittämällä väärällä tiedolla voi olla vaikutusta siihen, että ihmiset ovat lähteneet liikkeelle, Heinimäki sanoo.

Espanjan hallitus on syyttänyt tilanteesta ihmisten salakuljetukseen ja laittomaan maahantuloon kytkeytyviä rikollisverkostoja. Spekulaatiosta on pyöritelty myös valtiollisen toimijan mahdollisuutta.

– Ilmeisesti aiemmissa vastaavissa tilanteissa Marokko on ollut osallisena. En tiedä, onko tässä jotain valtiollisia toimijoita myös taustalla, sanoo Heinimäki.

Ceutaan Marokosta uimalla saapuneita miehiä.AFP / Lehtikuva

Espanja tarvitsee EU:n tukea

Heinimäen mukaan Espanja tarvitsee tilanteen hallintaan EU:n tukea.

Espanja tarvitsee apua esimerkiksi ihmisten rekisteröintiin, mahdollisten turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja palautuksiin, joita ovat vaatineet sekä espanjalaiset, eurooppalaiset että suomalaiset poliitikot.

Tukea Espanjalle voisivat antaa EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontex sekä Euroopan turvapaikkavirasto.

– Kyse on ennen kaikkea siitä, että pystytään nopeasti selvittämään, ketkä ovat saapuneet alueelle, hakevatko he turvapaikkaa ja mihin prosessiin he kuuluvat, Heinimäki sanoo.

Tutkijan mukaan Marokkoa pidetään EU:ssa turvallisena lähtömaana, minkä vuoksi mahdolliset turvapaikkahakemukset voidaan käsitellä nopeutetussa rajamenettelyssä.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili tänään Ceutassa.AFP / Lehtikuva

Vaikuttaako kriisi Suomeen?

Osa Euroopan poliitikoista, myös Suomessa, on jo vaatinut Espanjan sisärajojen valvonnan kiristämistä Schengen-alueella.

Heinimäen mukaan sisärajavalvonnan palauttaminen olisi kuitenkin ennen kaikkea poliittinen viesti.

– En näe, että sillä olisi juuri vaikutusta tähän akuuttiin tilanteeseen. Sisärajavalvonta on usein poliittisesti näkyvä keino, mutta muuttoliikkeen hallinnan ratkaisut löytyvät ennemmin siitä, että puututaan ilmiön taustalla oleviin syihin ja mahdollisiin rikollisverkostoihin, hän sanoo.

Viranomaiset ovat vastassa Ceutaan uivia siirtolaisia.AFP / Lehtikuva

Tutkija ei usko Ceutan tapahtumien vaikuttavan välittömästi Suomeen. Ceutan tilanne ja kriisin hoito kiinnostavat kuitenkin myös Suomessa eivätkä vähiten siksi, että Espanjan tavoin Suomikin on EU:n ulkorajavaltio.

– Suomelle tärkeää on seurata, miten EU tukee jäsenmaata tällaisessa tilanteessa. Samalla voidaan arvioida, millaista apua Suomi itse toivoisi vastaavassa poikkeuksellisessa rajatilanteessa, Heinimäki toteaa.