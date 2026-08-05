SM-liigaseura Helsingin IFK on julkaissut huhtikuussa 2026 päättyneen tilikauden talousluvut. Oy HIFK-Hockey Ab:n liikevaihto laski edellisestä tilikaudesta, ja tulos oli tappiollinen.

Konsernin liikevaihto oli viime tilikaudella noin 18,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 21 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli noin 230 000 euroa tappiollinen. Edellisellä tilikaudella tappioksi kirjattiin 140 000 euroa.

HIFK:n mukaan aiempaa vähäisempi tapahtumien määrä Helsingin jäähallissa näkyi ravintolaliiketoiminnassa asiakasmäärien pienenemisenä ja liikevaihdon laskemisena.

Urheilullisesti kausi päättyi pettymykseen, kun HIFK taipui KalPalle ensimmäisellä pudotuspelikierroksella voitoin 2–3 ja sai näin ollen keväälle vain kaksi kotiottelua.

Runkosarjassa seuran ottelukohtainen yleisökeskiarvo (7 597) oli SM-liigan toiseksi suurin. Yleisömäärä pieneni hieman edelliskaudesta (7 687).

Ylimääräisiä kustannuksia urheilupuolella aiheuttivat lukuisat loukkaantumiset.

– Jouduimme vahvistamaan joukkuetta suunniteltua enemmän kauden aikana. Tämä nosti pelaajakustannuksia yli budjetoidun, sillä emme halunneet luopua urheilullisista tavoitteistamme. Lopputulos ei kuitenkaan ollut se, mitä me ja yhteisömme odottavat”, toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma sanoo tiedotteessa.