Näin tapahtumat etenivät Eagle S:llä hetki hetkeltä

Eagle S -aluksen ankkuri putosi joulupäivänä 2024 ja vaurioitti merenalaisia kaapeleita. Näin tapahtumat etenivät.
Eagle S -aluksella havaittiin moottorissa vikaa sen saavuttua Suomen talousvyöhykkelle.
Poliisin esitutkintamateriaali paljastaa yksityiskohtaisesti, miten tapahtumat Suomen talousvyöhykkeellä etenivät joulupäivänä 2024.
Alus pysähtyi paikoilleen puoli tuntia sen jälkeen, kun Estlink 2 -kaapelissa oli havaittu vikaa.
Myöhemmin samana päivänä alus ylitti myös muita kaapeleita, joiden toiminnassa havaittiin vikoja.
Lue myös: MTV seuraa: Eagle S:n kapteeni oikeuden eteen – yliperämies oli unilla, kun ankkuri irtosi
Yksityiskohtainen lista: Tämä kaikki on vialla Eagle S -tankkerissa
Ruotsin merivoimien kuvaa pohjassa makaavasta Eagle S: n ankkurista.Poliisi
Näin tapahtumat etenivät hetki hetkeltä
Kello 12.23 Puolenpäivään aikaan joulupäivänä 2024 Eagle S -alus saapui Suomen talousvyöhykkeelle. Kello oli 12.23. Aluksen nopeus oli tuolloin 9,3–9,1 solmua.
Kello 12.25–12.27 alus ylittää Estlink 2 -kaapelin. Nopeus on tuolloin 9,3–8,8 solmua.
Kello 12.26 Fingrid ilmoittaa viasta Estlink 2 -kaapeleissa.
Kello 13.05 Eagle S -aluksen navigoinnista vastaava perämies kertoo huomanneensa aluksen moottorin kierrosten olevan matalat ja otti yhteyttä aluksen kapteeniin.
Kapteeni päätti pysäyttää laivan selvittääkseen moottorivikaa.
Kello 13.49 Aluksen moottori sammutetaan. Alus ajelehtii hetken tulosuuntaansa moottorit sammutettuina.
Kello 13.58 Helsingistä otetaan yhteyttä alukseen ja kysytään aluksen tilaa. "I see you have stopped, is your machinery in good working condition, over?" Eli kysyy aluksen koneiston tilaa.
Alukselta vastataan moottorissa olevan vikaa, ja että he jatkavat matkaa muutaman minuutin kuluttua.
Kello 14.16 Aluksen koneet käynnistyvät.
Kello 14.30 Aluksen kierrokset laskevat taas. Ja alus ilmoittaa Helsinkiin jatkavansa matkaa.
Kello 14.42 Aluksen kierrokset laskevat nollaan.
Kello 14.45 Moottorit käynnistetään.
Kello 15.20 Helsingin rannikkovartiosto kysyy alukselta, onko aluksen ankkurit olleet kiinni koko ajan. Alus vastaa, että ankkurit ovat kiinni. Aluksen nopeus nousee 8–9 solmuun.
Alus ylittää useita kaapeleita
Kello 18.03–18.04 Alus ylittää Elisan kaapelin.
Kello 18.04 Elisan kaapelissa havaitaan vika.
Kello 18.26–18.28 Eagle S ylittää CPC Finland Oy:n osittain omistaman Citic-kaapelin 9,1 solmun nopeudella.
Kello 18.31 Citic kaapelissa on havaittu vika.
Kello 18.38–18.39 Eagle S ylittää jälleen kaapelin, jossa havaitaan vika kello 18.40.
Kello 18.41–18.43 Eagle S ylittää C-Lion1 -kaapelin 8,1–8,3 solmun nopeudella. C-Lion 1 kaapelissa on havaittu vika kello 18.44.
Kuvakaappaus Merivoimien MS Vahterpään sukellusrobotin kuvaamasta videosta. Kuvassa raahausjäljen kohdalta pinnaltaan vaurioitunut kaasuputki koordinaateissaPoliisi
Suomi ilmoittaa alukselle, että alus raahaa "jotain" merenpohjassa
Kello 18.45 Suomen merivartiosto ilmoittaa Eagle S -alukselle, että epäilevät heidän raahaavan jotain merenpohjassa ja että heidän paapuurin puoleinen ankkuri on ulkona. Merivartiosto pyytää Eagle S -alusta nostamaan ankkurin välittömästi.
Kello 18.53 Suomen merivartiosto pyytää Eagle S -alusta laskemaan nopeutta. Eagle S -alus ilmoittaa noudattavansa ohjeita.
Kello 19.53 Eagle S ilmoittaa "This is Eagle S, now almost, almost (epäselvää) now we should use engine for to maintain the position in the line of the TSS".
Kello 19.59 Eagle S ilmoittaa menettäneensä paapuurin puoleisen ankkurinsa ja he ovat nostaneet ankkuriketjun kannelle.
Kello 20.01 Eagle S ilmoittaa ankkurin tippumisen syyksi ketjun pysäyttimen varmistussokan olleen rikki. Eagle S ilmoittaa, että ovat tarkistaneet molemmat ankkurit ja kaikki on hyvin.
KRP
KRP löysi Eagle S:n ankkurivaijerista sekä murtumajälkiä että terävä leikkausjälkiä.KRP