Asunnossa asunut henkilö sai räjähdyksessä vakavia mutta ei hengenvaarallisia vammoja.
Poliisin mukaan Vaasassa tapahtuneen räjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin valmistuksen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, joka syttyi.
Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessaan, että asunnon wc- ja pesutilassa valmistettiin alkoholia.
Etanolihöyry on erittäin helposti syttyvää. Puutteellisesti ilmastoidussa asunnossa höyry on päässyt kerääntymään, minkä jälkeen jonkinlainen kipinä tai muu syttymislähde on todennäköisesti sytyttänyt sen, poliisi sanoo.
Räjähdys sattui maanantain ja tiistain välisenä yönä kolmikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa.
Asunnon ovi porraskäytävään oli ilmeisesti auki räjähdyksen aikana. Porraskäytävään levinnyt paineaalto levisi porraskäytävän, jossa se rikkoi ikkunoita ja vaurioitti myös sisäänkäyntiä.
Asunnossa asunut henkilö sai räjähdyksessä vakavia mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kukaan muu ei loukkaantunut.
Poliisi tutkii tapausta edelleen yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena.