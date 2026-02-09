Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä oli tyytyväinen joukkueensa esitykseen Tshekille 0–2-luvuin kärsityn olympiatappion jälkeen.

Suomen maaliton putki naisten olympiajääkiekkoturnauksessa kasvoi 120 minuuttiin sunnuntaina. Alla oli 0–5-häviö Yhdysvalloille, nyt Tshekki oli parempi avauserän osumillaan.

– Tuloksellisesti tahmea alku, mutta kuitenkin paransimme eilisestä ja puolustuspelimme oli jämäkkää, päävalmentaja Tero Lehterä sanoo Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

– Tshekille tuli muutamia paikkoja, mutta ne tulivat enemmänkin meidän kiekollisista virheistämme. Otimme aika ison askeleen tänään. Se on asia, mihin pitää olla tyytyväinen, hän jatkaa.

Lehterän mukaan ottelu ratkesi pitkältä Tshekin tehokkaampaan viimeistelyyn.

Ottelussa nähtiin muutos Suomen maalilla, kun vastuun otti nyt Anni Keisala avausottelussa torjuneen Sanni Aholan sijaan. Kolmantena veskarina Milanossa Suomella on Emilia Kyrkkö.

– Kaksi heistä on nyt antanut näytöt. Katsotaan, mennäänkö näillä, vai kokeillaanko kolmatta jossain vaiheessa. Otetaan nyt ihan rauhallisesti. Aholalla oli eilen kova iltapuhde ja hän sai nyt huilata ihan kokonaan, Lehterä toteaa.

Naisleijonat hakee turnauksen avausmaaliaan seuraavaksi Sveitsi-ottelussa tiistaina.

– Minulla on hyvä luotto, että se aukeaa. Ei stressata tai puristeta mailaa sen takia. Tiedämme, että osaamme, kyllä se maali tulee, hyökkääjä Viivi Vainikka summaa.