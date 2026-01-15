Ranska voitti torstaina ampumahiihdon miesten maailmancupin viestikilpailun Saksan Ruhpoldingissa.

Kertaalleen sakkokierroksella käyneen ja neljään varapatruunaan turvautuneen Ranskan joukkueessa olivat Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet ja Eric Perrot.

Toiseksi ylsi Norja ja kolmanneksi Saksa. Norjan ero kärkeen oli 6,2 ja Saksan 7,9 sekuntia.

Suomen Olli Hiidensalo, Jimi Klemettinen, Otto Invenius ja Tero Seppälä sijoittuivat kymmenenneksi. Ranskalle 1.44,1 minuuttia hävinnyt Suomi selvitti kilpailun ilman sakkoja, mutta varapatruunoita joukkue käytti kymmenen.

Hiidensalo toi Suomen vaihtoon kuudentena ja vain 6,8 sekuntia kärkeä perässä.

– Oli hyväntuntuista hiihtoa. Tänään ei penkalla tuullut ollenkaan, ja oli tosi nopea hiihtokeli. Penkalla puuskutin vähän normaalia enemmän, mutta ammunnallisesti oli ihan ok, kaksi varapatruunaa käyttänyt Hiidensalo sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Klemettinen käytti yhden varapatruunan ja toi Suomen kymmenentenä vaihtoon. Inveniukselle kertyi neljä varapatruunaa, ja Suomen sijoitus oli ankkuriosuudelle lähdettäessä kahdeksas. Seppälä käytti kolme varapatruunaa.