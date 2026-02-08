MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa Milano-Cortinan olympialaisten toisen virallisen kisapäivän tapahtumia. Päivän ja koko kisojen ohjelman löydät tästä linkistä.

Klo 13.54: Sukset ja hiihtotapa menevät vaihtoon kymmenen kilometrin jälkeen.

Kläbo ja muut norjalaiset ampaisevat vapaalle osuudelle kärjessä, Niskanen yhdeksäntenä 31,6 sekuntia kärkeä perässä.

Ruuskanen 17:ntenä vapaalle 48 sekuntia kärkeä perässä.

Anttola 20:s vaihtopisteellä. Hakola 45:s. Hakolan ero kärkeen 2 minuuttia 11 sekuntia.

Klo 13.52: Suksihuolto vaikuttaa menneen pipariksi monella joukkueella tänään, ja Suomi on valitettavasti yksi näistä maista. Arsi Ruuskanen on 8,1 kilometrin kohdalla sijalla 13, Niko Anttola 22:s, Ristomatti Hakola 44:s.

Klo 13.50: Nyt on hiihdetty kärjen osalta 8.1 kilometriä. Kärjen järjestys: Stenshagen, Lapalus, Kläbo, Nyenget, Amundsen, Desloges, Gisselman, Niskanen...

Iivo Niskanen on jäänyt kärjestä nyt 15,4 sekuntia, eikä ole enää mukana kärkiryhmässä. Hän vetää seuraavaa porukkaa.

Klo 13.44: Nyt näyttää Niskanen jäävän hieman jälkeen aivan terävimmästä kärjestä ja on jättäytynyt pääjoukon hännille. Suksi ei vaikuta luistavan nyt aivan optimaalisella tavalla. 6,6 kilometriä takana. Koko porukka on nyt revennyt täysin. Anttola 20:s, Ruuskanen 23:s. Hakolaa ei näy vielä edes väliaikapisteellä.

Klo 13.41: Niskanen pysyy hyvin kärkiporukan mukana ja näyttäytyy nousussa hetkellisesti jopa koko letkan keulilla. 4,8 kilometriä takana kymmenen kilometrin perinteisen reittiä.

Klo 13.39: Porukka alkaa rakoilla! Norjalaisnelikko on kiristänyt tahtiaan kärjessä, eivätkä kaikki pysy aivan kyydissä. Niskanen loistavissa asemissa.

Klo 13.38: Iivo Niskanen on kymmenentenä ja hyvillä paikoilla. Muut suomalaiset tulevat kauempana.

Klo 13.36: Ruotsin Edvin Anger kaatuu mutkassa ja katkoo sauvansa! Näissä pitää olla tarkkana, kuten ollaan jo naisten kilpailussa nähty.

Klo 13.34: Perinteisen osuuden kolme ensimmäistä minuuttia on edennyt rauhallisesti. Kläbo vetää letkaa. Neljä norjalaista kärjessä.

Klo 13.31: Ja miesten maastohiihdon 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailu on käynnissä! Suomelta ladulla siis Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen, Ristomatti Hakola ja Niko Anttola. Suurena ennakkosuosikkina kisaan ampaisevat tuttuun tapaan norjalaiset, kärkinimenään Johannes Hösflot Kläbo.

Klo 13.27: Naisten syöksyn kärkikolmikko muuttuu, kun italialainen Goggia nappaa kiinni pronssisijaan. Yhdysvaltojen Johnson on kiinni kultamitalissa, Saksan Aicher hopeassa. Rosa Pohjolainen laskee numerolla 28. Tässä liveseurannassa raportoidaan vielä Pohjolaisen lasku, mutta suuri huomio kääntyy nyt maastohiihtoladulle, jossa Suomen miehet lähtevät yhdistelmäkilpailuun tuota pikaa.

Klo 13.21: Kisa jatkuu.

Klo 13.19: Kisa on yhä keskeytettynä. Seuraavana vuorossa olevaa Mirjam Puchneria ei ole vielä päästetty rinteeseen.

Klo 13.14: Nyt Vonn nostetaan kopterin kyytiin.

Klo 13.10: Tv-kuvissa näkyy helikopteri, joka on matkalla noutamaan Vonnia. Vonn makaa vielä rinteessä, jossa häntä sidotaan punaiseen ahkioon.

Klo 13.05: Tähän loukkaantumiseen päättyy suurella todennäköisyydellä koko komea ura, johon on mahtunut yksi olympiavoitto, kaksi MM-kultaa, neljä maailmancupin kokonaisvoittoa, kahdeksan syöksycupin voittoa, viisi supersuurpujottelucupin voittoa ja kaikkiaan 84 maailmancupin osakilpailuvoittoa.

Klo 13.03: Vonn makaa yhä paikallaan. Lääkintähenkilöstö on paikalla, ja Vonnia valmistellaan kuljetettavaksi ahkiolla pois rinteestä.

Klo 13.00: Vonnin mitalijahti ja samalla koko olympiaura päättyvät karmealla tavalla. Vonn kaatuu heti radan toisessa mutkassa ja jää tuskissaan rinteeseen makaamaan. Tv-kuvien perusteella maalialueelle laskeutuu toviksi aavemainen hiljaisuus.

Klo 12.35: Tervetuloa mukaan seuraamaan päivän tapahtumia. Ensimmäisenä katseet kohdistuvat Cortina d'Ampezzoon, missä alppilegenda Lindsey Vonn yrittää tehdä olympiahistoriaa.

Viidensissä ja samalla viimeisissä olympialaisissaan kilpaileva Vonn, 41, yrittää voittaa naisten syöksylaskussa mitalin kaikkien aikojen vanhimpana alppihiihtäjänä.

Ranskalainen Johan Clarey saavutti neljä vuotta sitten Pekingissä syöksylaskun olympiahopeaa 41 vuoden ja 30 päivän iässä. Vonnilla on tänään ikää 41 vuotta ja 113 päivää.

Vonn on syöksylaskun olympiavoittaja 16 vuoden takaa Vancouverista. Edellisissä olympiakisoissaan vuonna 2018 Pyeongchangissa hän sijoittui syöksyssä kolmanneksi.

Vonn johtaa maailmancupin syöksycupia koottuaan viidestä kisasta kaksi voittoa ja kolme muuta palkintokorokesijoitusta.

Mitalijahtia vaikeuttaa kuitenkin vakava loukkaantuminen. Vonnin polven eturistiside repesi reilu viikko sitten, kun hän kaatui maailmancupin kisassa Sveitsin Crans-Montanassa.

Hetki sitten alkaneessa syöksykisassa on mukana myös Suomen Rosa Pohjolainen.