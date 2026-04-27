MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Suomi hävisi oikeudessa paloittelijamurhaajalle

Katso myös: Paloittelusurmaaja Markus Pönkä tehtailee valituksia vankilassa Suomen ennätysvauhtia – tällaisista asioista hän on valittanut. (10.9.2023)

Paloittelumurhaaja Markus Pönkä tehtaili kanteita vankilaa vastaan ja vaati 200 000 euroa korvauksia – valitti ruoasta ja vei oikeuteen kiistan rikkoutuneesta kaukosäätimestä

Vankilassa oli epäilty, että Pönkä olisi pyytänyt vankilaan asiakirjan, joka käsittelee aseiden valmistamista. Kirje oli tapahtumien aikana ja jälkeen Pöngän hallussa.

Suomen valtion näkökulma tapahtumiin oli, että vartija on tuonut kirjeen Pöngälle ja pyytänyt tätä avaamaan sen vartijan läsnä ollessa sen tarkistamiseksi, ettei kirje sisällä vankilan turvallisuuden vaarantavaa aineistoa.

Pöngän mukaan vartija oli tuonut Pöngälle kirjeen ja kertonut, että häntä oli ohjeistettu avaamaan se Pöngän läsnä ollessa ja tarkastamaan sen sisällön. Pönkä oli vastustanut tätä, koska oikeudenkäyntiasiamiesten kirjeet tulee toimittaa hänelle avaamattomina. Vartija kuitenkin avasi kirjeen esimiehensä käskystä.

Pyhäselän vankilassa tuomiotaan istunut Pönkä oli saanut elokuussa 2023 oikeudenkäyntiasiamieheltään kirjeen, johon oli merkitty nimen ja osoitteen lisäksi teksti "ASIAMIESPOSTIA".

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Oikeus: Euroopan ihmisoikeussopimusta rikottiin

Laki kieltää asianajajan tai muun oikeudenkäyntiasiamiehen lähettämän kirjeen lukemisen tai tarkistamisen. Pönkä kertoi oikeudelle joutuneensa aiemminkin laittomien kirjetarkastusten kohteeksi.

Käräjäoikeus katsoi, että Pöngän kirje oli oikeudettomasti avattu ja tarkastettu, mutta näyttämättä jäi, että sitä olisi luettu tai sisältöä muuten selvitetty. Vankilan toiminnan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklan mukaista yksityiselämän suojaa.

Oikeus katsoi Pöngällä olevan myös oikeus korvaukseen. Pönkä oli vaatinut 1000 euron korvausta, mutta käräjät katsoivat 500 euroa sopivaksi korvaukseksi. Lisäksi Pöngälle määrättiin korvattavaksi oikeudenkäyntikuluina oikeudenkäyntimaksu ja 200 euron asianosaiskulut, eli yhteensä 730 euroa.

Suomen valtio valitti asiasta hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä ja Pönkää maksamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeus kuitenkin katsoi tässä kuussa, että asiassa ei ollut aihetta myöntää jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.