Helsingin käräjäoikeus käsitteli tänään Niko Ranta-ahon talousrikossyytteitä tunnustamisoikeudenkäynnissä. Ranta-ahoa ja hänen isänsä tuomittiin törkeistä veropetoksista.

Käräjäoikeus tuomitsi Niko Ranta-ahon, 38, ja hänen isänsä molemmat kahdesta törkeästä veropetoksesta. Isä sai vuoden ja neljä kuukautta ehdollista vankeutta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Tampereella vuosina 2016–2020.

Ranta-aho vastasi pikaisesti medialle ennen oikeudenkäynnin alkua.

Niko Ranta-aho välttyi uudelta vankeusrangaistukselta, nyt hänen syykseen luetut rikokset menivät samaan piikkiin vanhojen huumerikosten kanssa. Niko Ranta-aho määrättiin maksamaan verohallinnolle puoli miljoonaa euroa vältettyjä veroja. Hänen isänsä on jo verovelkansa suorittanut.

Niko Ranta-aho vapautui helmikuussa huumetuomioltaan vankilasta koevapauteen.

– En aio palata vankilaan, Niko Ranta-aho kommentoi MTV:lle oikeustalolla.

Tunnustamisoikeudenkäynti

Päivän aluksi kello 9 järjestettiin yllätyksellisesti syyteneuvottelu, josta ei ollut mitään tietoa vielä maanantaina iltapäivällä. Syyteneuvottelun aikana mediaa ei päästetty saliin.

Osapuolet poistuivat kuitenkin salista ripeästi.

– Kysehän on vanhoista asioista. Hyvillä mielin olen täällä, hoidetaan pois alta, Ranta-aho kommentoi MTV:lle käsillä olevaa asiaa.

– Minullehan ei haeta tuomiota tästä.