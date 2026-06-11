Lassi Lehtisen osoite Ruotsissa vaihtuu.

Suomalainen jääkiekkomaalivahti Lassi Lehtinen pelasi viime kauden HV71:ssä, mutta Ruotsin pääsarja SHL:ssä tiedotti torstaina teiden erkanemisesta. Kontrahtia olisi ollut vielä yksi sesonki jäljellä.

Uusi seura selvisi pian tämän jälkeen. 27-vuotiasta veräjänvartijaa kutsuu SHL:ään noussut Björklöven.

Björklövenin urheilujohtaja Per Kenttä kuvailee Lehtistä rauhalliseksi ja hyvin peliä lukevaksi, varmaotteisesti sijoittuvaksi maalivahdiksi.

– Viime kausi HV71:ssä oli Lassille myrskyisä, mutta me ja hän olemme vakuuttuneita siitä, että hän pystyy palaamaan sille tasolle, johon tiedämme hänen kykenevän, Kenttä kommentoi tiedotteessa.

Lehtinen edusti HV71:tä ennen Ruotsissa kaksi kautta Modota. Hän voitti keväällä 2021 Suomen mestaruuden Rauman Lukossa ja oli keväällä 2024 MM-kisoissa Suomen kolmosvahtina.

Björklövenillä on nyt kasassa suomalainen maalivahtikaksikko. Lehtisen kanssa minuuteista kamppailee Frans Tuohimaa, 34, joka on saavuttanut Leijonien kolmosmaalivahtina olympiakullan ja maailmanmestaruuden.