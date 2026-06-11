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Kohta paukkuu kunnolla? Joel Pohjanpalo iskee yllätysnimen keskusteluun himoitusta MM-pystistä

1:18 Joel Pohjanpalo nostaa suosikit MM-kisojen parhaaksi maalintekijäksi ja lyö pöytään yllätyskortin.

Julkaistu 52 minuuttia sitten

Tuomas Hämäläinen

Kenestä tulee jalkapallon MM-kisojen maalikuningas? Joel Pohjanpalo tarjoaa keskusteluun myös potentiaalisen yllättäjän. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Jalkapallon MM-kilpailujen parhaan maalintekijän Kultaisen kengän palkinto on himoittua ja myyttistäkin tavaraa. – Se on iso pokaali niille pelaajille, jotka sen voittavat. Kaikki muistavat aina, kuka on ollut MM-kisojen maalikuningas, MTV Urheilun asiantuntija Joel Pohjanpalo kiteytti.

Hän mainitsi edellisen MM-turnauksen parhaan maalintekijän Ranskan Kylian Mbappén ja Englannin Harry Kanen olevan isoja suosikkeja tuohon titteliin. Studioisäntä Peetu Pasanen pyysi Pohjanpaloa heittämään tutkan alta myös jonkun yllätysnimen, ja "Jolle" teki työtä käskettyä.

– Sveitsistä haluaisin nostaa Breel Embolon esiin. Sveitsi on aina ollut MM-kisoissa suhteellisen hyvä jengi, ja nyt heillä on lohkossa Kanada, Qatar ja Bosnia ja Hertsegovina. Minä voisin nähdä, että hän voisi olla siellä mixissä mukana, Pohjanpalo nasautti.

Ranskalaista Rennesiä seurajoukkuetasolla edustava Embolo on pelannut Sveitsin A-maajoukkueessa kaikkiaan 86 ottelua ja iskenyt niissä 24 osumaa.

– Hän on ollut Sveitsille hyvä maalintekijä. Hän teki just ennen kisoihin lähtöä treenipelissä (Jordaniaa vastaan) maalin. Hän voi olla se yllätyskortti.

Pasanen nosti esiin, että Ranskan ja Englannin lisäksi eurooppalaisista joukkueista vain Sveitsi on mennyt arvoturnausten alkulohkoista aina mukana ollessaan jatkoon. Sikäli kuin tämä taas toteutuu, turnausotteluita olisi alppimaan miehille hyvin luvassa.

Sveitsi kohtaa MM-kisojen ensimmäisessä ottelussaan lauantaina Qatarin. MM-turnaus käynnistyy tänään torstaina Meksikon ja Etelä-Afrikan välisellä matsilla Suomen aikaa kello 22.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Breel Embolo yllätyskortti MM-kisojen parhaaksi maalintekijäksi | MTV Uutiset