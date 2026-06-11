Kenestä tulee jalkapallon MM-kisojen maalikuningas? Joel Pohjanpalo tarjoaa keskusteluun myös potentiaalisen yllättäjän.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Jalkapallon MM-kilpailujen parhaan maalintekijän Kultaisen kengän palkinto on himoittua ja myyttistäkin tavaraa.
– Se on iso pokaali niille pelaajille, jotka sen voittavat. Kaikki muistavat aina, kuka on ollut MM-kisojen maalikuningas, MTV Urheilun asiantuntija Joel Pohjanpalo kiteytti.