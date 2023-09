Paloittelumurhaaja Markus Pönkä on tehnyt vankilaoloista satoja valituksia – vaati 15 000 euron kärsimyskorvauksia sellisängystä

MTV Uutisten selvityksen mukaan Pönkä on vankilavalittamisen epävirallinen mutta täysin ylivoimainen Suomen mestari.

Tämän jutun aluksi on hyvä tehdä selväksi, että kaikilla kansalaisilla on lailla ja erilaisilla kansainvälisillä sopimuksilla turvattuja oikeuksia. Kokiessaan näihin oikeuksiin kohdistuvia loukkauksia vangeilla on käytössään kaikki muillekin kansalaisille kuuluvat valituskanavat.