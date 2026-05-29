Korkein oikeus vahvisti hovioikeuden aiemman tuomion tapauksessa, jossa nainen liukastui ja menetti työkykynsä Keski-Suomessa.

Korkein oikeus on vahvistanut hovoikeuden päätöksen 13 vuoden takaiseen onnettomuuteen liittyen.

Vuonna 2013 opiskelijanainen liukastui lenkille lähtiessään asuntosäätiön pihan hiekoittamattomassa kohdassa Jyväskylässä. Vakavien vammojen vuoksi hän menetti työkykynsä täysin.

Kymmenen vuotta myöhemmin käräjäoikeus tuomitsi vakuutusyhtiön ja Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön (Koas) jättikorvauksiin.

Tahot määrättiin korvaamaan naisen arvioidut ansionmenetykset 2050-luvulle asti, eli yli kaksi miljoonaa euroa.

Naiselle määrättiin korvauksia myös liittyen kipuun, särkyyn ja vaivaan, jota liittyy aivovammaan, niskan retkahdusvammaan, lievään selkäydinvammaan ja niihin liittyviin jälkitiloihin.

Vakuutusyhtiön osalta korvausvelvollisuus rajoittui miljoonaan euroon ja ylimenevästä osuudesta vastaisi säätiö.

Säätiö vastusti vaatimuksia muun muassa sillä perusteella, että vahingonkorvaukset olivat vanhentuneet, ja se valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Vääntö hovissa

Säätiö vetosi hovioikeudessa siihen, että nainen olisi hakenut säätiön osalta korvauksia liian myöhään.

Kun nainen vammautui, säätiö teki vakuutusyhtiölle vahinkoilmoituksen ja antoi vakuutusyhtiön hoitaa asian selvittämisen ja korvausten maksamisen. Lisäksi säätiö ohjasi naista asioimaan vakuutusyhtiön kanssa.

Vakuutusyhtiö maksoi korvauksia neljän vuoden ajan, mutta teki kielteisen päätöksen vuonna 2017. Maaliskuussa 2019, eli alle kolmen vuoden kuluttua vakuutusyhtiön kielteisestä päätöksestä, nainen teki korvausvaateen säätiölle.