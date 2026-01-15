Suljetuista vankiloista seitsemässä käyttöaste ylittää jo 120 prosenttia. Risen mukaan turvallinen käyttöaste olisi 90 prosenttia.

Vankien määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja kasvu jatkuu, Rikosseuraamuslaitos Rise kertoi torstaina.

Vankien määrä on vuodesta 2020 kasvanut yli 800 vangilla nykyiseen vajaaseen 3 600 vankiin. Samaan aikaan vankiloiden yliasutus on pahentunut.

Suomessa on 15 suljettua vankilaa, joista jokaisessa on tällä hetkellä enemmän vankeja kuin vankipaikkoja. Suljetuista vankiloista seitsemässä käyttöaste ylittää 120 prosenttia. Risen mukaan turvallinen käyttöaste olisi 90 prosenttia.

Vuonna 2030 vankeja arvioidaan olevan jo yli 4 000. Tuolloin vankipaikkoja pitäisi Risen mukaan olla noin 4 500, jotta vankilat olisivat turvallisessa käyttöasteessa.

Rise järjesti torstaina Helsingin vankilassa tiedotustilaisuuden vankiloiden tilanteesta.

– Pelkästään Helsingin vankila ottaa vastaan yli tuhat vapaudesta tulevaa vankia vuodessa, siihen päälle vielä muista laitoksista siirrettävät. Pahimmillaan vankeja on asutettu saunan pukuhuoneessa. Meillä ei ole riittävästi tilaa siirrellä vankeja kuin vaihtamalla yliasutettujen osastojen tai laitosten välillä, Helsingin vankilan rikosseuraamusesimies Tommi Kiiala kertoi.

Lähivuosina uusia vankipaikkoja on suunnitteilla ja rakenteilla nelisensataa. Lisäksi Pirkanmaalle Lempäälään rakennetaan uusi vankila, joka on määrä ottaa käyttöön 2030-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Lisäksi on päätetty aloittaa uuden suljetun vankilan suunnittelu Uudellemaalle.

Kansainvälinen rikollisuus näkyy vankiloissakin

Vankien määrän kasvun lisäksi vankiaines on muuttunut. Risen mukaan vankilaan saapuvat vangit ovat yhä vaikeammin päihderiippuvaisia. Lisäksi vankien mielenterveysongelmat vaarantavat entistä useammin vankiloiden turvallisuutta.

Vankiloissa on tällä hetkellä noin 350 vankia tai tutkintavankia, jotka liittyvät järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Risen mukaan ulkomailta johdetun, järjestäytyneen ja verkostomaisen rikollisuuden lisääntyminen Suomessa näkyy niihin liittyvien vankien ja tutkintavankien määrän kasvuna. Heistä suurin osa on Viron tai Ruotsin kansalaisia.

Risen turvallisuusyksikön mukaan järjestäytyneen rikollisuuden vangit pyrkivät usein jatkamaan rikollista toimintaa vankilassa. Heidät on pyritty keskittämään kolmeen vankilaan, joihin perustettiin vuonna 2022 tehostetun valvonnan osastoja.

– Tällä on pyritty vaikuttamaan siihen, että järjestäytyneen rikollisuuden vaikutusvalta muihin vankeihin vähenee. Tavoitteen suuntaisia vaikutuksia on saavutettu, turvallisuusyksiköstä kerrottiin.

Kaiken kaikkiaan vankiloiden turvallisuustilanne on Risen mukaan pysynyt kohtalaisella tasolla.

Virolaisten siirtoa kotimaahansa tehostetaan

Ulkomaalaisten vankien määrä ylipäänsä on kasvanut Suomen vankiloissa. Viron ja Ruotsin kansalaisten lisäksi suurimpiin ryhmiin kuuluvat irakilaiset. Ulkomaalaisilla vangeilla päärikos tai -syyte liittyy selvästi yleisimmin huumeisiin.

Virolaiset ovat suurin vankiryhmä ulkomaalaisista vangeista. Aiemmin tällä viikolla oikeusministeri Leena Meri (ps.) kertoi, että Suomi ja Viro ovat allekirjoittaneet yhteisen julistuksen vankien siirron tehostamisesta Suomen ja Viron välillä.

Yksi hallitusohjelman tavoitteista on edistää ulkomaalaisten vankien siirtämistä kotimaidensa vankiloihin.