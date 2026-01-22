Mies määrättiin vangittavaksi Tampereen hotellimurhasta.
Vuonna 2000 syntynyt mies vangittiin tänään ennen puoltapäivää Tampereen hotellimurhasta epäiltynä. Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi miehen vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhasta 17.–18. tammikuuta välisenä aikana.
Vangitsemiskäsittely järjestettiin Tampereen oikeustalolla.
Syytetty osallistui vangitsemiseen etänä. Hän peitti kasvonsa median ottaessa valokuvia.
Rikos paljastui viime sunnuntaina, kun Tampereella Nokia Areenan yhteydessä sijaitsevasta Lapland Hotels Arenasta löytyi kuolleena parikymppinen nainen. Uhrin kanssa samasta hotellihuoneesta tavattiin samaa ikäluokkaa oleva mies, joka otettiin kiinni naisen taposta epäiltynä.
Sittemmin rikosnimike koveni murhaksi. Poliisi ei ole kertonut, miksi rikosnimike on koventunut.
Sekä uhri että epäilty tekijä ovat kotoisin Pohjanmaalta ja he olivat majoittautuneet huoneeseen edellisenä lauantaina. Henkirikosepäily tuli ilmi sunnuntai-iltana.
Henkirikoksesta epäillyllä miehellä on pitkä rikosrekisteri.
0:35Tämä tiedetään Tampereen epäillystä hotellimurhasta.
Juttu päivitetty 22.1.2026 11.40: Mies vangittiin.