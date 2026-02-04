Suomi on Yhdysvaltojen kanssa eri mieltä MAGA-ulkopolitiikasta, sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Yhdysvallat julkaisi viime vuonna kansallisen turvallisuuden strategian, joka määrittelee maan ulkopolitiikkaa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan sen ulottuvuuksia on nyt kaksi.

– Ensimmäinen on ideologinen ja kulkee nimellä MAGA eli Make America Great Again. Se on tulokulma, joka esimerkiksi vähättelee kansainvälistä liberaalia maailmanjärjestystä ja vaikkapa Euroopan unionia. Tästä ideologiasta olemme Yhdysvaltojen kanssa eri mieltä, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa valtiopäivien avajaisissa.

Toinen ulottuvuus on Stubbin mukaan niin sanottu America First -politiikka.

Yhdysvallat ja presidentti Donald Trumpin hallinto on käytännössä määritellyt toiset alueet intressiensä kannalta tärkeämmiksi kuin toiset.

– Ensimmäisenä tulee läntinen pallonpuolisko, toisena indopasifinen alue, kolmantena Eurooppa, neljäntenä Lähi-itä ja viidentenä Afrikka. Se on se puristus, jossa tällä hetkellä työskentelemme.

Ydinasesopimus päättyy huomenna

Yhdysvaltojen ja Suomen kahdenvälinen suhde on presidentin mukaan tällä hetkellä hyvinkin vahva.

– On Yhdysvaltojen intressissä, että eturintaman valtio kuten Suomi kykenee puolustamaan itseään potentiaalista uhkaa vastaan eli Venäjää vastaan, Stubb arvioi.

Maailmanpolitiikka on monella tapaa myllerryksessä. Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen ydinaseita rajoittava New START -sopimus raukeaa huomenna.

Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin eivät ole lainkaan kiirehtineet uusimaan sopimusta.

Presidentti Stubb toivoo, että neuvottelupöytään päästään "pitkässä juoksussa".

– Tämä on vakava keskustelu, ja katsotaan mitä Yhdysvallat ja Venäjä tulevat sen suhteen tekemään, Stubb kommentoi.