Keskusteluiden asialistalla on ainakin Ukrainan tilanne.
Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard vierailee tänään Suomessa ja tapaa kollegansa Elina Valtosen (kok.) Espoossa.
Ministerit osallistuvat Hanasaaressa järjestettävään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen Hanalys-seminaariin.
Hanalys on vuosittain järjestettävä Suomen ja Ruotsin välinen korkean tason ulkopoliittinen seminaari.
Ministerit keskustelevat myös kahdenvälisesti muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä.
Stenergard valittiin ulkoministeriksi vuonna 2024.
Kuva Helsingistä vuodelta 2024 pian sen jälkeen, kun Stenergard valittiin ulkoministeriksi. Sittemmin ulkoministerit ovat tavanneet useita kertoja.Lehtikuva