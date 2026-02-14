Valtonen sanoi ulkoministeri Rubion puheen olleen juuri sitä, mitä Euroopassa kaivattu.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, että Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion tämän aamun puhe oli hyvin transatlanttinen ja juuri sitä, mitä Euroopassa on kaivattu.

Hänen mukaansa puhe oli "ikoninen".

– Puhe oli hyvin transatlanttinen. Mielestäni se oli juuri sitä, mitä Euroopassa ja Yhdysvalloissakin on kaivattu. Täytyy sanoa, että kun täälläkin olen paljon yhdysvaltalaisten kanssa keskustellut, niin tämä on se henki, minkä päälle halutaan rakentaa, Valtonen sanoi Münchenissä.

Aamulla Münchenin turvallisuuskonferenssissa puhunut Rubio esiintyi sovittelevammin kuin Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance viime vuonna. Vance moitti Eurooppaa hyvin kovasanaisesti, kun Rubio puhui transatlanttisen yhteistyön puolesta.

Valtoselta kysyttiin, kumpaan viestiin Eurooppa voi luottaa: Rubion sovittelevampaan sävyyn vai Vancen viime vuoden puheeseen?

Valtosen mukaan Rubion ja Vancen puheissa oli lopulta sama pohjavire. Rubion viestintätapa oli erilainen, mutta Yhdysvaltain viesti oli lopulta se, että Eurooppa kantaa oman painonsa.

– Itse näen, että Nato on todella paljon vahvempi kuin se on ollut ennen.