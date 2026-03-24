Vastadroonijärjestelmä vahvistaa Rajavartiolaitoksen mukaan rajaturvallisuutta, mutta lisäinvestointeja valmistellaan kymmenien miljoonien edestä.
Rajavartiolaitos kertoo sopineensa vastadroonijärjestelmän toimittamisesta Sensofusion Oy:n kanssa.
Hankinta parantaa merkittävästi Suomen rajavalvonnan suorituskykyä ja turvallisuutta miehittämättömiä ilma-aluksia eli drooneja vastaan, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan.
Investoinnin hintalappu on noin viisi miljoonaa euroa, ja siitä 90 prosenttia rahoittaa Euroopan unioni.
Viranomainen korostaakin hankinnan merkitystä osana laajempaa eurooppalaista turvallisuuskehitystä.
– Sen lisäksi, että hankinta kehittää Suomen kykyä droonitorjuntaan, se tukee hyvällä tavalla myös Euroopan komission tuoreen drooniuhkaa käsittelevän toimintasuunnitelman tavoitteita. Haaste on yhteinen, Euroopan laajuinen, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Tom Hanén sanoo.
Rajavartiolaitoksen kontra-amiraali Tom Hanén ja Sensofusion Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Rasila allekirjoittivat sopimuksen vastadroonijärjestelmästä tiistaina.Rajavartiolaitos