Merivartiosto kehottaa vesillä liikkujia varmistamaan turvallisen navigoinnin, sillä paikannusjärjestelmiä on häiritty edelleen.
Suomenlahden merivartiosto on tehostanut valvontaa itäisellä Suomenlahdella mahdollisten Suomen ilmatilaan suuntautuvien droonien havaitsemiseksi ja torjumiseksi.
Kansainvälisellä merialueella itäisellä Suomenlahdella havaittiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä useita epäiltyjä drooneja. Merivartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillyistä Suomen ilmatilan loukkauksista.
Merivartiosto kertoo tiedotteessaan pitäneensä viikon aikana yllä jatkuvaa valmiutta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristövahinkojen torjumiseksi, sekä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi.
Merivartiosto kertoo tehneensä Kotkan ja Haminan satamissa neljä alustarkastusta Venäjältä saapuneille rahtialuksille. Poikkeamia ei havaittu.
Merivartiosto kehottaa vesillä liikkujia varmistamaan turvallisen navigoinnin aina myös perinteisin paikanmääritysmenetelmin, merikarttaa käyttäen.
Merivartioston mukaan satelliittipaikannusjärjestelmien häirintää on havaittu edelleen Suomenlahdella.