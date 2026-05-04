Suomi on "sotilaallisesti mielenkiintoinen kumppani" Ukrainalle, pääministeri Petteri Orpo sanoo MTV Uutisille.

Volodymyr Zelenskyin ehdottama droonidiili voisi vahvistaa sekä Suomea että Ukrainaa, pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi.

– Ukraina on tällä hetkellä maailman parhaita sekä drone-teknologiassa että nykyaikaisessa sodankäynnissä. Mielestäni tähän ehdotukseen suhtaudutaan avoimesti, Orpo toteaa MTV Uutisille.

Zelenskyi ehdotti Suomelle droonisopimusta sunnuntaina Armeniassa, jossa valtiopäämiehet ovat osallistuneet Euroopan poliittisen yhteisön kokoukseen.

Suomelle tarjottu sopimus on pääministerin mukaan samankaltainen kuin mitä Norjan ja Ukrainan välillä jo on.

Norjaan rakennetaan tuotantolinjoja, joissa on tarkoitus valmistaa drooneja ukrainalaisyhtiön lisenssillä Ukrainan käyttöön rintamalle. Vastineeksi Ukraina jakaa tietoa ja drooniosaamista Norjalle.

Muun muassa NRK raportoi Zelenskyin ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren allekirjoittamasta sopimuksesta huhtikuussa.

– Kyllä he [Ukraina] ihan samantyyppistä sopimusta meidän kanssa hakevat. Se on nykyisen yhteistyön virallista ja laajentamista, Orpo kertoo.

Mitä etua Suomelle?

Suomi hyötyisi droonidiilistä Orpon mukaan usealla tavalla.

Ukraina saisi tarvitsemaansa tukea, Suomen oma drooniosaaminen vahvistuisi, ja puolustusteollisuuteen voisi syntyä uutta tuotantokapasiteettia ja mahdollisesti myös työpaikkoja.

– Ukrainan puolelta tämä on osoitus siitä, että Suomi on vahva tukija ja sotilaallisesti mielenkiintoinen kumppani näissä asioissa, Orpo kommentoi.