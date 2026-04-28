Rajavartiolaiton ja poliisin droonintorjuntakykyä tullaan vahvistamaan merkittävästi lisätalousarviossa.
Droonintorjuntaan kohdennetaan 50 miljoonaa euroa lisää, kertoo sisäministeri Mari Rantanen (ps.). Tarkoitus on vahvistaa merkittävästi Rajavartiolaitoksen ja poliisin droonitorjuntakykyä.
Asiasta sovittiin viime viikon kehysriihessä, ja lisätalousarvioneuvottelut asiasta käydään toukokuun lopussa.
– Rajavartiolaitoksen ja poliisin havainnointi- ja torjuntakyky on keskeinen osa Suomen droonipuolustuksen vahvistamista. Hallitus tulee kohdentamaan puolustuksen lisäksi merkittävän panostuksen sisäisen turvallisuuden viranomaisten kyvykkyyksien kehittämiseen, Rantanen kommentoi tiedotteessa.
Summasta 44 miljoonaa kohdennetaan Rajavartiolaitokselle droonitorjuntakyvyn vahvistamiseen. Hankinnat tehostavat droonien havaitsemista, tunnistamista, torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa kattava, monikerroksinen vastadroonijärjestelmä, joka muodostuu kiinteästä valvonta- ja vaikuttamisjärjestelmästä itärajalla ja rannikolla sekä liikkuvasta valtakunnallisesta torjuntakyvystä.
Poliisi saa noin kuuden miljoonan euron rahoituksen parantaa teknisesti miehittämättömien ilma-alusten havaitsemista ja paikantamista.