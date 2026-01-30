Detroit Red Wingsin amerikkalaistähti Patrick Kanesta, 37, tuli yön NHL-kierroksella sarjan historiassa eniten pisteitä tehnyt amerikkalaispelaaja. Kanen uran pistesaldo kirjoitetaan nyt 500+875=1375.

Kane ohitti yön ottelussa Washingtonia vastaan syöttöpisteellään Dallas-legenda Mike Modanon, joka ylsi omaan saaliiseensa 40-vuotiaana.

– On jollakin tavalla mukavaa, että odotus on ohi ja voi keskittyä loppukauteen, Kane myhäili tyytyväisenä ottelun jälkeen ESPN:n mukaan.

Kane juhli Stanley cupin voittoa keskeisessä roolissa Chicagon paidassa vuosina 2010, 2013 ja 2015.

Helmikuussa 2023 Kane kaupattiin New York Rangersiin. Vielä saman vuoden marraskuussa hän solmi yksivuotisen sopimuksen Detroitin kanssa.

Kane kirjoitti viimeisimmän jatkosopimuksensa Red Wingsin kanssa viime kesänä. Vuoden mittainen sopimus on arvoltaan noin 2,5 miljoonaa euroa.