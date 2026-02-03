Buffalon Ukko-Pekka Luukkonen jää sivuun Milanon olympialaisista loukkaantumisen vuoksi. Tilalle nousee Bostonin maalivahti Joonas Korpisalo. Asiasta kertoo Jääkiekkoliitto.
Luukkosella on olympiamatkan estävä alavartalovamma, jonka hän sai tammikuun lopussa NHL:ssä.
31-vuotias Korpisalo täydentää Leijonien maalivahtikolmikon, johon kuuluvat myös Nashvillen Juuse Saros ja Vancouverin Kevin Lankinen.
Bostonissa koppia ottava Korpisalo on pelannut kuluvalla kaudella 21 ottelua torjuntaprosentilla 89,5.
– Aina on harmillista, kun pelaaja joutuu jäämään viime hetkillä sivuun arvoturnauksesta. Koko joukkueen puolesta pikaista paranemista Ukko-Pekalle ja Joonakselle tervetuloa mukaan, Leijonien GM Jere Lehtinen kommentoi tiedotteessa.
Suomi avaa olympiakiekon 11. helmikuuta Slovakiaa vastaan. Alkulohkossa Leijonat kohtaa myös Ruotsin ja Italian.