Suomen ensimmäinen F-35 julkistetaan Texasissa joulukuussa. Tilaisuuteen osallistuu myös presidentti Alexander Stubb.
Suomen ensimmäisellä F-35 Lightning II -monitoimihävittäjällä on tehty ensimmäinen koelento maanantaina 8. joulukuuta.
Koelento sujui onnistuneesti, sanoo F-35-hävittäjiä valmistavan yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-asiakasohjelman varapresidentti Marshall Shepard.
Lockheed Martin ei kertonut yksityiskohtia koelennosta tai esimerkiksi sen pituudesta.
Presidentti Alexander Stubb osallistuu 16. joulukuuta Yhdysvaltojen Texasissa tilaisuuteen, jossa Suomen ensimmäinen F-35-monitoimihävittäjä julkistetaan.
Fort Worthissa seremoniaan osallistuvat myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sekä Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen.
Suomi on ostanut Lockheed Martinilta 64 kappaletta F-35-hävittäjiä. Yli kahdeksan miljardin euron arvoinen kauppa on Suomen kaikkien aikojen suurin.
Ensimmäiset F-35-hävittäjät toimitetaan Suomeen vuoden 2026 loppuun mennessä. Ne korvaavat vaiheittain F/A-18 Hornet-hävittäjät, joita Suomi on käyttänyt 1990-luvulta lähtien.