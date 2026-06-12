Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti maanantaina. Asiasta kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.
Euroopan unioni aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari kuitenkin viivästytti prosessin varsinaista käynnistämistä edellisen pääministerinsä Viktor Orbanin johdolla.
Uusi pääministeri Peter Magyar lupasi kesäkuun alussa Unkarin suostuvan ensimmäisen neuvottelukokonaisuuden avaamiseen Ukrainan kanssa.
Prosessi kestää vuosia ja sisältää lukuisia neuvotteluja.