Suomi ja Ukraina alkavat selvittää mahdollisuuksia droonien yhteistuotantoon. Drooneja alettaisiin mahdollisesti valmistaa Suomessa, mutta niitä voitaisiin toimittaa myös Ukrainan käyttöön.

Selvitykset yhteistyöstä droonituotannossa saivat vauhtia hallituksen eilen päättyneessä kehysriihessä.

– Puolustushallinnon puolelta me olemme tällä hetkellä tiivistämässä yhteistyötä Ukrainan kanssa droonituotantohankkeissa. Nyt kun me saimme kehysriihessä neuvoteltua rahoitusta tähän, niin me voimme aikaistaa näitä hankkeita, kertoi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tänään eduskunnassa.

Käytännössä yhteistyö voisi alkaa testaamalla ukrainalaisten droonien soveltuvuutta Suomen oloihin. Sitten yritykset voisivat kehittää molempien osapuolten kannalta entistä parempia ratkaisuja droonisotaa varten,



– Me rakennetaan yhteistuotantokyvykkyyksiä tai sitten yhteishankintoja, joilla autetaan Ukrainaa, mutta joilla hankitaan samalla myös Suomelle droonituotantokyvykkyyksiä ja tähän me haemme myös erilaisia suomalaisia yrityskumppaneita, selvitti Häkkänen.

– Tämän rinnalla useat suomalaiset yritykset omaehtoisesti hakevat tällä hetkellä kumppanuuksia Ukrainan puolustushallinnoin kanssa tai Ukrainan eri yritysten kanssa, täsmensi Häkkänen teollisen yhteistyön muotoja.

Suomalaisyritykset ovat Ukrainan droonisodassa jo nyt

Muun avun ohessa myös erilaista drooneihin liittyvää tekniikkaa on jo nyt erilaisissa yhteistyömalleissa, Häkkänen jatkaa.

– Yksityiskohtiahan me ei näistä avata, mutta muodostuuko droonien osalta vielä jotain enemmän yhteistyötä, kuten monella muullakin maalla, niin ei sitä ole mitenkään poissuljettu vaan päinvastoin: nyt me viemme tätä droonihanketta eteenpäin, vahvisti Häkkänen.

Tuotantoyhteistyön tavoitteena on molempien osapuolten etu.



– Me haluamme ennen kaikkea auttaa Ukrainaa, mutta myös ottaa Ukrainan droonituotantoon liittyviä oppeja Suomen puolustuksen käyttöön, kuvaili Häkkänen.