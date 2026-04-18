Ukraina kertoo tehneensä uusia drooni-iskuja eri usealle alueelle.
Ukrainan droonit ovat iskeneet aivan Suomen rajan läheisyydessä sijaitsemaan Vysotskin- eli Uuraan satamaan.
Leningradin alueen kuvernööri kertoo, että tulipalo on saatu sammutettua Vysotskin satamassa. Satamassa sijaitsee Lukoilin operoima terminaali, josta viedään polttoöljyä, dieselpolttoainetta ja kaasua. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Ukrainan lennokit ovat iskeneet myös kahteen Volgan varrella sijaitsevaan teollisuuskaupunkiin.
Samaran alueen kuvernööri on vahvistanut hyökkäykset teollisuuskohteisiin Syzranin ja Novokuibyshevskin kaupungeissa, jotka sijaitsevat noin 1 800 kilometriä Vysotskista kaakkoon. Kuvernööri ei maininnut laitosten nimiä, mutta molemmissa kaupungeissa on öljynjalostamoita, joihin on isketty toistuvasti Ukrainan sodan aikana.
Ukrainan droonijoukkojen komentaja on vahvistanut Ukrainan tehneen kyseiset iskut. Lisäksi Ukraina kertoo tehneensä Krimissä sijaitsevaan öljyvarastoon.
