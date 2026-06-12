Lähi-idän sodan rauhansopimuksen tekstistä on sovittu Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan.

Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan, kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä.

Toistaiseksi ei ole selvää, mitä kysymyksiä on vielä auki ja mistä tarkkaan ottaen on yksimielisyys.

Sharif oli myös samaa mieltä kuin Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi aiemmin, kun tämä sanoi, että Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa.